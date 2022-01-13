Руммо: белорусы оценивают предлагаемые в Конституцию изменения с позиции социальных гарантий

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Абсолютное большинство белорусов оценивают предлагаемые в Конституцию изменения с позиции социальных гарантий, заявил журналистам сенатор, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего людей волнует, как они будут жить дальше. Абсолютное большинство людей, которые приходят на встречи, четко понимают, что за годы независимости Республики Беларусь нам есть чем гордиться. Создано полноценное независимое государство. Их волнует то, что на этом базисе, который создан, сделает государство для наших детей. Им очень важно, какое будет образование, здравоохранение, какие социальные гарантии сохранятся для тех людей, которым надо помогать, какие будут созданы условия для полноценного развития человеческой личности", - сказал Олег Руммо.

Все остальные новеллы, которые касаются в том числе Всебелорусского народного собрания, которые связаны с перераспределением властных полномочий различных ветвей власти, по словам сенатора, население оценивает именно с этой позиции. "Им очень важно, чтобы государство стабильно развивалось, чтобы выполняло все те гарантии, которые дает, и на основании этого готовы развиваться и думать о будущем", - добавил он.

Олег Руммо отметил, что имеет замечательную возможность работать в составе Конституционной комиссии. Сегодня из первых уст он мог рассказать студентам БГМУ, как велась работа над подготовкой проекта Конституции. Глава государства при первой встрече нацеливал членов комиссии на то, что необходимо подготовить такую Конституцию, "которая обеспечит развитие и будущее даже не нам (хотя нам еще жить и жить), а нашим детям и внукам, и что когда мы будем разрабатывать те или иные положения, прежде всего думали о них", обратил внимание сенатор.

"И я хочу молодым людям донести этот посыл и объяснить, почему в той или иной ситуации мы приняли такое решение, внесли его в проект Конституции и предлагаем сейчас для всенародного обсуждения", - отметил он.

В Белорусском государственном медицинском университете на этой неделе стартовали диалоговые площадки, где сотрудники и обучающиеся ведущего медицинского учреждения высшего образования страны обсуждают проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, который был вынесен на всенародное обсуждение 27 декабря. Такие мероприятия проходят как на общеуниверситетском уровне, так и на факультетах, кафедрах, в общежитиях и в других подразделениях БГМУ.

Первая масштабная диалоговая площадка состоялась 11 января в ходе заседания расширенного Совета университета. В ее работе участвовал глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, который подробно остановился на основных положениях проекта Основного закона, достижениях современного белорусского государства за последние три десятка лет его независимого, суверенного развития, а также ответил на вопросы работников и студентов.-0-