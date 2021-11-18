Руммо: беженцы хотят лучшего будущего для своих детей

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцы хотят лучшего будущего для своих детей, заявил в эфире телеканала ОНТ сенатор, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Человек, его здоровье, его нормальное человеческое состояние и условия проживания - это высшая ценность, которая сегодня существует. И, когда в центре Европы с людьми, которые виноваты только в том, что они родились в той стране, где идет война, где голод и разруха, обходятся таким образом - это не поддается никакому пониманию", - сказал Олег Руммо.

По его словам, беженцы хотят только одного - жить под мирным небом. "Они хотят элементарного будущего для своих детей. Наша главная задача, как людей прежде всего, - сделать так, чтобы рядом человеку было комфортно, - отметил сенатор. - Извините меня, да собаку в таких условиях содержать немыслимо, не то что человека".-0-