Руммо: главная задача парламентариев - улучшать благосостояние людей

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная задача парламентариев - улучшать благосостояние людей. Такое мнение высказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, переизбранный членом Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА об ожиданиях от встречи Президента с парламентариями предыдущего и нынешнего созывов.

"Главная задача парламентариев - сделать так, чтобы люди жили лучше, чтобы наши дети оставались жить в Беларуси, чтобы наша экономика развивалась", - сказал Олег Руммо.

Для сенатора эта будет уже вторая подобная встреча с главой государства. "С моей точки зрения, такая встреча имеет две цели. Первая - выразить благодарность тем людям, которые в течение шестого созыва проделали большой объем работы. Существенным образом оптимизировали национальное законодательство в соответствии с реалиями сегодняшнего дня, достойно представляли страну на международном уровне, работали с людьми, помогали решать их насущные проблемы. Второе - это встреча с парламентариями, которые приходят на смену шестому созыву", - сказал сенатор.

По его словам, на встрече будут обозначены векторы дальнейшего развития страны. "Думаю, Президентом будут обозначены векторы, направления развития страны на ближайшие годы. И уже потом парламентарии будут работать над тем, чтобы приводить в соответствие с реалиями уже завтрашнего дня наше национальное законодательство. Перед седьмым созывом стоят серьезные задачи по развитию страны, интеграционных процессов во внешней политике, модернизации нашей конституционной модели", - отметил Олег Руммо.-0-