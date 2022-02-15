Руммо на встрече со студентами: важно сохранить достижения, которые есть в Беларуси

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно сохранить те достижения, которые есть в Беларуси, заявил журналистам член Совета Республики Национального собрания, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. Сегодня в Белорусском государственном медицинском университете он встречался с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом учреждения на полях проекта белорусского общества "Знание" "В режиме правды", передает корреспондент БЕЛТА.

"Все базируется на Основном законе, и от него все отталкиваются. Если будут заложены основные ценности, которые характерны именно для Беларуси, - историческая память, семейные ценности, социальная ориентированность государства - то все остальное состоится. Все остальные механизмы предусмотрены, чтобы реализовать базовые ценности белорусов. Если мы их выберем и скажем, что так тому и быть, то у меня есть уверенность, что наши дети будут жить лучше, чем мы, и будут лучше нас. Если решим по-другому - придется искать другой выход для той специальности, которую я представляю. Вот этот поиск и турбулентность очень негативно влияют, поскольку, когда есть неопределенность, тогда не до медицины и здоровья людей. Несмотря на занятость, мы встречаемся, разговариваем, обмениваемся мнениями и принимаем то решение, которое каждый из нас для себя, своих детей и их будущего должен принять", - сказал Олег Руммо.

Директор МНПЦ подчеркнул, что студентов интересует их будущее в профессии. "Все ребята, присутствующие в зале, - будущие врачи, и для меня это знакомая среда. Совершенно понятно: состояться в ней и достичь каких-то результатов можно, когда мы спокойно работаем, развиваемся, лечим людей. Делаем так, чтобы количество тех, кому мы сможем помочь, благодаря современной медицине увеличивалось из года в год. Нужно сделать так, чтобы число людей, живущих полноценной жизнью, в нашей стране увеличивалось. Важно сохранить те достижения, которые в Беларуси есть", - отметил он.

"Важно, чтобы медицинские учреждения наполнялись людьми, идеями, вдохновением, новыми знаниями. А у молодежи это получается гораздо лучше, чем у нас. Она должна реализовать наши задумки и продвинуть их вперед. Глаза тех людей, которые сидели сегодня в зале, выдавали их заинтересованность, желание жить и работать в этой стране, делать для нее все, что в их силах", - заключил Олег Руммо.-0-