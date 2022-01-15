Рунец: фундамент любой нации - сохранение исторической памяти

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент любой нации - сохранение исторической памяти. Такое мнение БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец.

"Проект изменений и дополнений в Конституцию содержит ряд концептуальных новаций, способствующих сохранению национальной самобытности. В частности, хотела бы обратить внимание на включение в ст.15 тезиса, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, а в ст. 54 новеллы - проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа являются обязанностью каждого гражданина Республики Беларусь. Что это значит? Не зная прошлого, без сохранения памяти о вехах национальной истории, произошедших событиях, не построишь будущего. Казалось бы, очевидный факт, который не нуждается в документальном закреплении в Основном законе. Однако спустя 80 лет с начала Великой Отечественной войны мы столкнулись с тенденцией переписывания хода истории", - сказала Татьяна Рунец.

По ее словам, западная концепция управления обществом, которую мы отчетливо видим в некоторых странах, в том числе ближнего зарубежья, подразумевает построение общества с ложными моральными и историческими воззрениями, деградацию национальной культуры и самобытности. "Мы наблюдаем, как разрушаются страны, культуры целых народов и наций, как пропагандируются чуждые ценности, как переписывается история, - отметила сенатор. - В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла треть населения. Это никогда не должно повториться. Именно поэтому мы обязаны сохранить историческое наследие и память о событиях тех лет. Уходит поколение, которое своими глазами видело ужасы войн, прокатившихся по территории нашей страны в ХХ веке, оккупации, разрухи. И нам надо передать память о подвиге наших дедов, спасших мир от коричневой чумы, молодому поколению, чтобы молодежь гордилась истинными героями и патриотами Родины. Это позволит сохранить суверенитет и независимость нашей родной Беларуси".-0-