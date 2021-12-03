Рунец: гармонизация нацзаконодательств Беларуси и России должна пройти максимально эффективно

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс гармонизации национальных законодательств, направленный на реализацию программ союзной интеграции, пройдет максимально слаженно и эффективно. Об этом БЕЛТА заявила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

"Заседание 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, прошедшее в Минске, по сути можно назвать историческим: на нем парламентарии двух стран продемонстрировали странам коллективного Запада свое единство, приверженность одним идеалам и непримиримость ко лжи и двойным стандартам, применяемым по отношению к нашим странам, - сказала Татьяна Рунец. - Заявление, адресованное депутатам стран Европы, отчетливо декларирует: проявления безответственной государственной политики стран Запада, раздувание конфликта на границе Беларуси и Евросоюза, обвинения в миграционном кризисе нашей страны должны найти адекватную оценку компетентных международных структур и организаций. В связи с этим крайне важно использование таких площадок для донесения своей позиции, как Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Европарламент и другие авторитетные структуры".

Кроме того, одним из ключевых аспектов заседания Парламентского собрания Союза Беларуси и России сенатор считает начало практической реализации 28 союзных интеграционных программ, подписанных президентами наших стран в ноябре.

"Союзные парламентарии включились в активную работу по развитию законодательной базы и гармонизации нормативных правовых актов обоих государств. Все это в конечном итоге повлияет на повышение благополучия народов Беларуси и России, улучшение качества жизни каждого гражданина Союзного государства. Мы же, парламентарии двух стран, приложим максимум возможностей, чтобы процесс гармонизации национальных законодательств прошел предельно слаженно и эффективно", - добавила Татьяна Рунец.-0-