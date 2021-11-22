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22 ноября 2021, 15:00

Рунец: межпарламентские организации занимают важное место среди институтов в мировой политике

Татьяна Рунец. Фото из архива
Татьяна Рунец. Фото из архива

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские парламентарии принимают участие в 58-м пленарном заседании Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеей Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), которое проходит в режиме видео-конференц-связи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества создана в 1993 году. В нее входит 12 стран, в том числе такие крупные, как Россия, Украина, Турция, Армения, Азербайджан. Входят в эту структуру еще шесть стран- наблюдателей, в числе которых Беларусь, а также 15 международных организаций, в том числе Парламентская ассамблея СНГ, Парламентское собрание Союза Беларуси и России и ряд других, - рассказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. - Я считаю, что межпарламентские организации занимают огромное место среди институтов в мировой политике. Голос парламентариев слышен во всех отраслях: в экономике, политике, в международной повестке".

Сенатор отметила, что на межпарламентских ассамблеях рассматриваются вопросы всех сфер жизнедеятельности государств. "Самый актуальный в настоящее время - это борьба с COVID-19. Парламентарии вместе с международными организациями задумываются над тем, как вакцинировать население, сколько должно быть вакцинировано, чтобы эту пандемию остановить. По статистике, надо в этом году 40% населения всех стран мира вакцинировать, а в первом полугодии 2022 года цифру довести до 60%, - подчеркнула она. - Еще одна тема на повестке дня - борьба с голодом. По данным ООН, в мире около 9% населения страдают от голода либо от нехватки еды. Причем эта цифра в 2021 году увеличилась на 1% по сравнению с 2019-м. Согласитесь, эта тема тоже очень важна для парламентской повестки и вообще для стран мира. Кроме того, парламентарии обсуждают темы миграционного кризиса, борьбы с терроризмом, киберпреступлениями".

Сегодня на повестке дня - 11 вопросов. "Есть вопросы организационного характера. Важная тема экономического сотрудничества стран Черноморского региона. Ни для кого не секрет, что эти страны имеют важное значение для экономического развития всех стран, в том числе Беларуси. Будет рассматриваться тема сотрудничества в области образования. Беларусь заключила соглашения в области образования практически со всеми странами Черноморского региона. Тема фармацевтической промышленности - в контексте борьбы с пандемией. Важной и актуальной темой сегодняшнего разговора будет также научно-техническое сотрудничество, тема цифровизации. Будем слушать, изучать опыт других стран", - добавила Татьяна Рунец.-0-

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