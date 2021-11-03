Рунец: нельзя спокойно наблюдать за гибелью мирных граждан на границе

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нельзя спокойно наблюдать за гибелью мирных граждан на границе. Такое мнение БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, член президиума Минской городской организации Белорусского союза женщин Татьяна Рунец.

"Ситуация, складывающаяся на западных границах нашей страны, не может не вызывать тревогу и озабоченность. Ведь искусственно раздутый польскими властями миграционный кризис, в ходе которого к мирным беженцам применяются поражающие своей жестокостью методы воздействия (людей травят собаками, заливают слезоточивым газом, избивают и унижают, не оказывают медицинской помощи), приводит лишь к одному - гибели ни в чем не повинных мирных граждан, - сказала Татьяна Рунец. - Этими действиями Варшава не только нарушает статьи своей Конституции, гарантирующие права и свободы граждан, но и основные международные нормы, в том числе Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также нарушает европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод".

Сенатор отметила, что таким неоправданно жестоким и бесчеловечным отношением к мигрантам, среди которых есть малолетние дети, беременные женщины, немощные старики, ослабленные болезнью люди, польское руководство совершает преступление против человечности, нарушая тем самым международное право.

"При этом люди, к которым применяются чудовищные меры насилия, бегут от войны и разрухи в своих странах. Они хотят спокойной и мирной жизни там, где она им видится, но в итоге сталкиваются с настоящей жестокостью. Поэтому и не случайно бесчеловечная, варварская и циничная позиция официальной Варшавы по отношению к беженцам вызывает справедливое возмущение во многих странах мира. Какими бы ни были мотивы политической элиты, они не оправдывают гибель ни в чем не повинных людей. И решение миграционного кризиса видится не в убийстве и в бесчеловечном отношении к мигрантам, а в использовании современного инструментария работы с ними и в переговорном процессе между политиками разных стран. Когда же, наконец, это поймут польские политики и начнут пересматривать свою стратегию в отношении беженцев?", - добавила парламентарий.-0-