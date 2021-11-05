Рунец об итогах ВГС: фактически начата полноценная экономическая интеграция двух стран

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между Беларусью и Россией фактически начата полноценная экономическая интеграция с установлением общих норм и упрочением позиций каждой из сторон. Такое мнение БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

"Состоявшееся заседание Высшего государственного совета Союзного государства, в ходе которого президенты двух стран утвердили 28 программ по углублению интеграции, официально дало старт работе по унификации законов, касающихся сближения экономической и денежно-кредитной политик, валютного регулирования, налогового и таможенного права. Фактически начата полноценная экономическая интеграция двух стран с установлением общих норм и упрочением позиций каждой из сторон на мировом рынке продукции и товаров. При этом, что особенно важно для Беларуси, никакого разговора о потере суверенитета не идет. Реализуются лишь обоюдовыгодные решения в чисто экономической плоскости", - отметила Татьяна Рунец.

По ее словам, утверждение на нынешнем этапе совместной Военной доктрины позволит двум странам эффективно противостоять наращиванию военной мощи Североатлантического альянса на границах Союзного государства и обеспечит безопасность как в восточной Европе, так и в целом на европейском континенте. "Здесь особо хочу отметить, что интеграционные процессы между Беларусью и Россией проходят на фоне беспрецедентного внешнего давления, выраженного в расширяющихся экономических и политических санкциях Запада, который изо всех сил хочет задушить экономику восточных стран-соседок, потому как видит в ней полноценного конкурента. Уверена, что 4 ноября 2021 года войдет в историю как одна из основных вех позитивного и созидательного развития двусторонних отношений, обеспечивающих прогресс и движение вперед Беларуси и России", - добавила сенатор.-0-