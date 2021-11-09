Рунец: отношение польских властей к беженцам вызывает возмущение

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношение польских властей к беженцам вызывает возмущение, заявила сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Миграционный кризис, который сейчас происходит, не оставляет никого равнодушным. На самом деле по-человечески вызывает возмущение отношение польских властей к этим беженцам. Людей травят собаками, слезоточивым газом, пугают. Когда смотришь в глаза этих детей, голодных и испуганных, это вызывает чувство сострадания", - отметила Татьяна Рунец.

Парламентарий подчеркнула необходимость реагирования на происходящую на границе ситуацию. "Как представитель союза женщин, хочу отметить: женщины - это миротворцы со свойственной нам сентиментальностью, немножко другим, чем у мужчин, отношением к жизни, военным действиям. Мы должны сделать все, чтобы урегулировать такие процессы мирным путем", - сказала она.

"Не понятно, почему польские власти до сих пор не поняли происходящих процессов, почему не садятся за стол переговоров с белорусскими властями или с Евросоюзом и не урегулируют этот процесс мирным путем. В конце концов это надо сделать", - добавила Татьяна Рунец.-0-