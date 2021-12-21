Рунец: показания Чечко должны лечь в основу обвинения во время показательного судебного процесса

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многочисленные свидетельства преступлений, озвученные Эмилем Чечко, должны лечь в основу обвинительного заключения во время показательного судебного процесса. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

"Откровения польского военнослужащего, попросившего политического убежища в Беларуси, просто обескураживают и свидетельствуют о беспрецедентной жестокости правящего польского режима. Подумать только - все эти злодеяния в отношении беззащитных беженцев происходят в ХХІ веке в "цивилизованной и толерантной" Европе! Убийства, избиения, издевательства над несчастными людьми, бегущими от войны, развязанной коллективным Западом у них на родине, и разрухи, ставшей следствием этого наглого и беспардонного вмешательства, - сказала сенатор. - Я глубоко убеждена, что преступным деяниям правящей в польском обществе партии PiS (переводится как "Право и Справедливость" и выглядит скорее как издевка, чем отражение реальной действительности), необходимо дать международную правовую оценку".

Татьяна Рунец считает, что это необходимо сделать, во-первых, чтобы прекратить все злодеяния Польши против мирных беженцев, стремящихся в Европу за лучшей жизнью, а во-вторых, продемонстрировать всему миру торжество и верховенство права над вседозволенностью и безнаказанностью отдельных членов ЕС. "Именно многочисленные свидетельства преступлений, озвученные Эмилем Чечко, должны лечь в основу обвинительного заключения во время показательного судебного процесса. Что касается поступка этого молодого поляка, уверена, что он совершил шаг, заслуживающий уважения во всех отношениях. Шаг навстречу здравому смыслу, чистой совести и своему будущему в обществе, где не разделяют людей по принципу их расовой, национальной или религиозной принадлежности. Беларусь - молодое и миролюбивое государство, которое гарантирует справедливое отношение к каждому, кто обратится к ней за помощью", - подчеркнула сенатор.

По словам члена Совета Республики Алексея Неверова, ситуация с Эмилем Чечко - это следствие действий официальных польских политиков: "Их "безумие" и "безразличие" на границе стали триггером данного действия Чечко. Я уверен, что в Польше есть здравомыслящие граждане, которые так же как и мы, белорусы, осуждают насилие в отношении безоружных и ни в чем неповинных людей на границе". -0-