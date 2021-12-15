Рунец: попыткам переписать историю нужно давать самый решительный отпор

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любым попыткам переписать ход истории и фальсифицировать события и итоги Второй мировой войны необходимо давать самый решительный отпор. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, комментируя принятый во втором чтении Палатой представителей закон "О геноциде белорусского народа".

"Мы наблюдаем, как коллективным Западом, да и некоторыми псевдоисториками, тяготеющими к западной системе ценностей, затираются очевидные факты геноцида белорусского народа в годы войны, всячески обеляются преступники, на руках которых кровь ни в чем неповинных людей. Мы, законодатели, должны всячески противостоять таким попыткам вмешательства в исторический контекст, - заявила сенатор. - Это необходимо для сохранения памяти о миллионах советских людей, ставших жертвами военной агрессии. Это необходимо нам, живым, нынешнему и будущему поколениям, чтобы не допустить повторения страшной катастрофы, которую познало человечество менее ста лет назад. Для нас, белорусов, это наиболее важно, потому как именно наша территория становилась главной ареной военных баталий".

Татьяна Рунец всецело поддерживает инициативу принятия этого закона, так как спустя восемь десятков лет с начала Второй мировой войны все чаще и чаще звучит мысль, отрицающая факт геноцида белорусского народа. "Считаю своевременным принятие этого закона и введение в Уголовный кодекс соответствующей статьи, предусматривающей в качестве санкции ограничение и лишение свободы за публичное отрицание исторических фактов. Тем более что профильные документы - Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказаний за него (1948 года), Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества (1968 года) - направлены на законодательное обеспечение защиты фундаментальных ценностей и установление барьеров на пути всяческих попыток фальсифицировать ход истории", - сказала сенатор. -0-