Рунец проведет 1 февраля личный прием граждан

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Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведет 1 февраля с 10.00 до 13.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц, по адресу г.Минск, ул.Кирова, 47. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Личный прием будет вестись по предварительной записи. Записаться можно отправив в Совет Республики письменное обращение по адресу 220016, г.Минск, ул.Красноармейская, 9 или электронное (форма для заполнения на сайте http://sovrep.gov.by/ru/el_obr/).
Телефоны для справок: (8017) 327-27-09, 327-46-74.-0-