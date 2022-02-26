Рунец проведет 1 марта личный прием граждан

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец 1 марта с 10.00 до 13.00 проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 47. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием будет вестись по предварительной записи.

Запись на прием осуществляется путем направления в Совет Республики письменного обращения по адресу: 220016, г. Минск, ул. Красноармейская, 9 или электронного (форма для заполнения размещена на сайте http://sovrep.gov.by/ru/el_obr/).

Телефоны для справок: 8 (017) 327-27-09, 327-46-74.-0-