Рунец проведет 20 апреля прием граждан

Татьяна Рунец. Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведет 20 апреля с 17.00 до 19.00 прием граждан в общественной приемной при Минском городском исполнительном комитете по адресу: г. Минск, ул. Фрунзе, 5, каб. 108. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Цель приема - сбор предложений по совершенствованию национального законодательства по актуальным вопросам жизни города, государства и общества.
Дополнительную информацию по предстоящему приему можно получить по телефону 8 (017) 222-49-90.-0-