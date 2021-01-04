Рунец проведет 5 января личный прием граждан

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведет 5 января с 10.00 до 13.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: Минск, ул.Кирова, 49. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием будет осуществляться по предварительной записи путем направления письменного обращения в Совет Республики по адресу: 220016, Минск, ул.Красноармейская, 9 или электронного обращения.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (017) 327-46-74.-0-