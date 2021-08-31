Рунец проведет 7 сентября личный прием граждан

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведет 7 сентября с 10.00 до 13.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: Минск, ул.Кирова, 49. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием проводится по предварительной записи в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону (8017) 327-46-74, а также путем направления в Совет Республики письменного обращения (220016, Минск, ул.Красноармейская, 9) или электронного (форма для заполнения размещена на сайте Совета Республики).-0-