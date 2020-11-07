Рунец проведет прием граждан 10 ноября

Татьяна Рунец во время приема. Фото из архива

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц 10 ноября с 14.00 до 17.00. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Прием граждан состоится по ул.Кирова, 49 в Минске. Он будет проводиться по предварительной записи путем направления письменного обращения в Совет Республики по адресу: 220016, г. Минск, ул.Красноармейская, 9 или электронного обращения.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (017) 327 46 74.-0-