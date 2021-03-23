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23 марта 2021, 20:01

Рунец рассказала о внедрении системы малых грантов в Беларуси

Татьяна Рунец. Фото из архива
Татьяна Рунец. Фото из архива

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец рассказала о внедрении системы малых грантов в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

На VI Всебелорусском народном собрании одобрено предложение Совета Республики и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании о создании системы поддержки созидательных инициатив гражданского общества, направленных на решение конкретных социально-экономических проблем, повышение качества жизни людей, содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала молодежи.

"В текущем году финансировать такие проекты представляется целесообразным за счет ресурсов Банка развития Беларуси. В качестве спонсорской помощи банк может предоставить средства как местным органам власти, так и, например, республиканскому союзу общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций", который находится под патронажем Министерства образования", - отметила Татьяна Рунец.

"Вместе с тем полагаем, что реализация гражданских инициатив должна прямо поддерживаться и за счет бюджетных средств. Поэтому, начиная с 2022 года, предлагается разработать механизм финансирования проектов, предусматривающий в том числе выделение средств из республиканского и местных бюджетов, и придать ему надлежащий правовой статус. Для этого потребуется корректировка законов "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь", "Об основах государственной молодежной политики", "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике Беларусь", иных актов законодательства", - добавила сенатор.

Совет Республики обеспечит координацию данной работы.-0-

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