Рунец: сенаторы активно включились в мониторинг потребительских цен во всех регионах страны

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены - та тема, которая волнует население, поэтому сенаторы активно включились в мониторинг потребительских цен во всех регионах страны, заявила журналистам председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос цен и ценообразования находится на постоянном контроле Президента и правительства. Цены - та тема, которая волнует население больше всего. Президент неоднократно подчеркивал: если цены будут высокими, то заработной платы всегда будет не хватать. Поэтому этой теме уделяется огромное внимание, - сказала Татьяна Рунец. - Всем органам госуправления поручено подключиться к мониторингу цен. И, конечно, сенаторы тоже не остались в стороне. Вопрос мониторинга цен будет рассматриваться сенаторами во всех регионах. Мы уже на прошлой неделе начали мониторинг цен. Предварительные результаты показали, что цены у нас растут в пределах инфляции, сильного скачка не обнаружено".

Сегодня эта тема обсуждается во время заседания профильной комиссии. "Мы проводим рабочую встречу в режиме видео-конфренц-связи. Во-первых, поговорим о том, какие вопросы возникли у сенаторов за этот период, определим наши дальнейшие действия. При обнаружении сильного скачка цен мы будем, конечно, принимать меры реагирования, - отметила сенатор. - Сегодня контролем цен занимается МАРТ и Госконтроль. Мы будем пользоваться статистикой Нацстата. Они тоже проводят огромную работу по мониторингу цен. И в тоже время будем подключаться к профсоюзам, к их данным. Хочу сказать, что сенаторы ни в коей мере не заменят профсоюзы, статистику. Все органы госуправления должны работать в одной связке. О результатах будем ежемесячно докладывать, анализировать итоги".

Татьяна Рунец подчеркнула, что в первую очередь мониторинг затронет регулируемые цены. "Но я считаю, что мы должны обратить внимание и на нерегулируемые цены. И разбираться по фактам высокого роста цен на те же антисептики, мандарины к Новому году. Все это мы сегодня обсудим на рабочем совещании", - добавила она.-0-