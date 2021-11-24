Рунец: сенаторы на постоянной основе проводят мониторинг цен в стране

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики проводит мониторинг цен на постоянной основе, заявила журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Контроль за ценами - одна из основных задач, которую ставит Президент перед всей вертикалью власти. В Совете Республики мониторинг цен проводится на постоянной основе. Ежемесячно сенаторы во всех регионах, где они проживают, проводят мониторинг цен. Охвачено 117 торговых объектов, 28 торговых сетей. При мониторинге цен на контроле и наличие товара для того, чтобы не было ажиотажа и дефицита. Конечно, контролируются цены, которые предлагают торговые сети, в том числе и производители. При выявлении фактов завышения цен вся информация направляется в МАРТ для принятия мер реагирования", - рассказала Татьяна Рунец.

По ее словам, сенаторы и МАРТ в этом направлении работают в тесной увязке. "За 10 месяцев выписано 217 предписаний об устранении нарушений нормативных актов о ценообразовании. 208 должностных лиц привлечены к ответственности. В бюджет поступило около Br900 тыс., - отметила сенатор. - Сенаторы анализируют цены не только на продукты питания первой необходимости, но в том числе мы обращаем внимание и на цены других товаров. Мы видим, что рост происходит. Но рост всегда анализируется и изучаются его причины. Сейчас ситуация непростая в мире. Рост цен на продовольствие наблюдается и на мировых рынках. По данным Организации Объединенных Наций, рост цен на масло растительное, например, на мировом рынке достигает до 70% с начала года, на сахар - 38%, мясо - 20%. Это достаточно большие цифры, которые, конечно, будут оказывать влияние и на цены у нас в стране. Поэтому Президент ставит задачу, чтобы правительство и производители не повышали необоснованно цены. Потому что граждане должны иметь возможность приобрести товары первой необходимости. Очень важно создавать продовольственную безопасность страны. Ведь ни для кого не секрет, что в мире, по данным ООН, около 9% населения страдают от голода или нехватки еды. Поэтому продовольственная безопасность страны всегда на первом месте".

На контроле также ассортиментный перечень товаров. Кроме того, сенаторы также участвуют в мониторинге цен на лекарственные препараты. "Это тоже очень важный сегмент. Охвачено около 400 наименований в аптечной сети. Как отмечают сенаторы, иногда бывают сбои в поставках лекарств белорусского производства. Мы тогда взаимодействуем с Министерством здравоохранения и выясняем причины. Второе, на что обращают граждане внимание, это разные цены в аптеках. Здесь мы гражданам стараемся объяснить, что цена в аптеке зависит от многих факторов и у них есть возможность купить препарат в другой аптеке, где он дешевле. Кроме того, аптечные сети применяют систему скидок. В принципе, цены в аптеках у нас не вызывают больших нареканий, в основном там нарушений нет", - констатировала Татьяна Рунец.

Сегодня в Совете Республики проходит совещание по мониторингу цен на продукты питания и лекарственные препараты. "Что касается сегодняшнего мероприятия, то перед очередным рейдом, которые проводят сенаторы, мы пригласили МАРТ, чтобы установить какие-то правила, поработать над ошибками, если они есть, чтобы не было необоснованных нареканий как со стороны торговых сетей, так и со стороны граждан", - дополнила сенатор.-0-