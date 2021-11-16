Рунец: ситуацию с беженцами на границе можно разрешить только с помощью диалога

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе можно разрешить только с помощью диалога. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

"Почти часовой разговор лидеров двух европейских государств - Беларуси и Германии - наглядно продемонстрировал всему миру необходимость действовать конструктивно и в формате диалога. Диалога на благо мира на континенте, на благо европейской цивилизации, на благо всего того, что позволяет всем нам оставаться людьми. И это, определенно, шаг навстречу гуманизму, о котором в некоторых наших странах-соседках, видимо, забыли напрочь, отгораживаясь от замерзающих и простуженных беременных женщин и плачущих детей забором из колючей проволоки и держа наготове вооруженную до зубов армию. Глядя на абсурдность этой картинки, задаешься вопросом: "А у всех ли осталось право людьми зваться?" - отметила сенатор.

По ее словам, в любом случае шаг навстречу к разрешению кризиса на белорусско-польской границе вселяет уверенность в торжество здравого смысла. "Доказывает победу разума над неоправданными политическими амбициями отдельных государств. И дает надежду на оптимистичный исход в истории несчастных беженцев, поверивших уверениям Запада, а в итоге вынужденных больше недели страдать на границе. Все стало возможным благодаря готовности к конструктивному диалогу со стороны политического руководства нашей страны", - резюмировала Татьяна Рунец.-0-