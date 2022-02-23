Рунец: участие в референдуме - долг и обязанность каждого гражданина

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец сегодня приняла участие в досрочном голосовании на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Участие в конституционном референдуме - долг и обязанность каждого гражданина. Прежде всего это ответственность перед предыдущими поколениями белорусов, освобождавших ее от нацистских захватчиков, самоотверженно трудившихся над созиданием нашей прекрасной Родины, героическая память о чем закреплена в проекте обновленного Основного закона. Это обязанность и перед нынешним молодым поколением - нашими детьми и внуками, которым предстоит жить, учиться, трудиться на благо и во имя процветания своей страны, строить ее будущее, - сказала Татьяна Рунец. - Именно поэтому мне как члену Конституционной комиссии приятно отметить, что в проекте Основного закона нашла отражение обязанность государства по всесторонней поддержке молодежи и ее духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию, созданию необходимых условий для свободного и эффективного участия в общественной жизни, реализации ее потенциала в интересах общества".

Сенатор подчеркнула: "Важно помнить и о том, что, голосуя за обновленный проект Основного закона, мы голосуем и за благополучие будущих поколений белорусов, которым обязаны оставить в наследие красивую и процветающую страну".

Председатель и члены участковой комиссии проинформировали парламентария о ходе досрочного голосования. Сенатор также ознакомилась с готовностью участков для голосования, расположенных во Фрунзенском районе города Минска.-0-