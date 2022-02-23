Рунец: участие в референдуме - долг и обязанность каждого гражданина

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 23 февраля 2022
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:22 Костевич: история страны пишется уже сегодня, и мой голос - за лучшее будущее Общество
13:18 Украина вводит временные ограничения на пограничных участках с Беларусью и Россией В мире
13:14 Нацбанк утвердил порядок оценки работы банков для определения уровня принимаемых ими рисков Экономика
13:11 Боровик: белорусская власть осознает всю ответственность политической трансформации Общество
13:05 Рогащук: представители власти должны идти навстречу людям и находить решение проблем Регионы
13:04 "Витебскоблимущество" проверит качество предпродажной подготовки длительно пустующей недвижимости Регионы
12:56 ФОТОФАКТ: Города мира. Стамбул Калейдоскоп
12:55 МТС "прокачал" 4G-интернет по всей Беларуси Общество
12:49 Избиратель: проголосовали досрочно всей семьей Общество
12:47 Савиных: мы изменились, потому очень логичны и изменения в Конституцию Общество
12:46 В Бресте мужчина осквернял краской фасады зданий Происшествия
12:43 Администрацию СЭЗ "Минск" возглавил Анатолий Бубен Регионы
12:41 Рунец: участие в референдуме - долг и обязанность каждого гражданина Общество
12:40 ФОТОФАКТ: Сотрудницы ГАИ в Витебске поздравили мужчин-водителей с Днем защитников Отечества Регионы
12:36 В России за сутки выявили 137 642 случая заражения коронавирусом В мире
12:35 Богдан об укреплении института семьи: важно начинать с собственных отношений Общество
12:26 Китайская компания CMCB станет логистическим оператором БУТБ на азиатском направлении Экономика
12:26 Гололедица сохранится на отдельных участках дорог в Беларуси 24 февраля Общество
12:20 Карпович: мы не уникальны в том, что вносим изменения в Конституцию Общество
12:08 В первый день досрочного голосования участие приняли более 72 тыс. жителей Минской области Регионы
11:55 Глава БСЖ: происходящее в Украине не может оставить равнодушными матерей Общество
11:46 Субботин: защита Родины записана в генетическом коде белорусов Регионы
11:46 Головченко: Вооруженные Силы надежно защищают безопасность государства Общество
11:42 Караник: восстановление мемориалов ВОВ обеспечит сохранение исторической памяти Общество
11:41 На одном из участков Витебска за четыре часа проголосовали около 150 человек Регионы
11:40 В Украине начался призыв резервистов в возрасте от 18 до 60 лет В мире
11:33 Власти Китая выступают против любых односторонних санкций В мире
11:32 Обновленный кабинет компьютерной томографии начал работать в Лунинецкой райбольнице Регионы
11:30 Петришенко: в Год исторической памяти "Купалье" соединит в себе традиции и современность Общество
11:29 Найдены потерявшиеся в Борисове мальчики Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
23 февраля 2022, 12:41

Рунец: участие в референдуме - долг и обязанность каждого гражданина

Татьяна Рунец. Фото из архива
Татьяна Рунец. Фото из архива
Новости темы "Референдум по Конституции"
Костевич: история страны пишется уже сегодня, и мой голос - за лучшее будущее
Избиратель: проголосовали досрочно всей семьей

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец сегодня приняла участие в досрочном голосовании на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Участие в конституционном референдуме - долг и обязанность каждого гражданина. Прежде всего это ответственность перед предыдущими поколениями белорусов, освобождавших ее от нацистских захватчиков, самоотверженно трудившихся над созиданием нашей прекрасной Родины, героическая память о чем закреплена в проекте обновленного Основного закона. Это обязанность и перед нынешним молодым поколением - нашими детьми и внуками, которым предстоит жить, учиться, трудиться на благо и во имя процветания своей страны, строить ее будущее, - сказала Татьяна Рунец. - Именно поэтому мне как члену Конституционной комиссии приятно отметить, что в проекте Основного закона нашла отражение обязанность государства по всесторонней поддержке молодежи и ее духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию, созданию необходимых условий для свободного и эффективного участия в общественной жизни, реализации ее потенциала в интересах общества".

Сенатор подчеркнула: "Важно помнить и о том, что, голосуя за обновленный проект Основного закона, мы голосуем и за благополучие будущих поколений белорусов, которым обязаны оставить в наследие красивую и процветающую страну".

Председатель и члены участковой комиссии проинформировали парламентария о ходе досрочного голосования. Сенатор также ознакомилась с готовностью участков для голосования, расположенных во Фрунзенском районе города Минска.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения референдум
Новости рубрики Общество
Ирина Костевич. Фото из архива Костевич: история страны пишется уже сегодня, и мой голос - за лучшее будущее
Вадим Боровик Боровик: белорусская власть осознает всю ответственность политической трансформации
МТС "прокачал" 4G-интернет по всей Беларуси
Избиратель: проголосовали досрочно всей семьей
Андрей Савиных Савиных: мы изменились, потому очень логичны и изменения в Конституцию
Фото из архива Богдан об укреплении института семьи: важно начинать с собственных отношений
Главное
Лукашенко: День защитников Отечества - праздник каждого, кто готов стать на защиту суверенитета страны
Головченко: Вооруженные Силы надежно защищают безопасность государства
Карпович: мы не уникальны в том, что вносим изменения в Конституцию
Акция ко Дню защитников Отечества на приобретение недвижимости! Экономия при покупке до 25 000 рублей!
Топ-новости
Лукашенко считает Вооруженные Силы гарантом мира, суверенитета и территориальной целостности Беларуси
Петришенко: в Год исторической памяти "Купалье" соединит в себе традиции и современность
Пиневич: социальная ориентированность - визитная карточка нашего государства
МТС "прокачал" 4G-интернет по всей Беларуси
Боровик: белорусская власть осознает всю ответственность политической трансформации
Успешная модернизация и рекордный экспорт: как развивается "Беллесбумпром"
Рунец: участие в референдуме - долг и обязанность каждого гражданина
Гололедица сохранится на отдельных участках дорог в Беларуси 24 февраля
Бегун: мы помогли переселенцам из Украины в первую волну конфликта, готовы и сейчас
Депутат: во многих странах нет даже подобного нашему закона об обращениях граждан и юрлиц
Субботин: защита Родины записана в генетическом коде белорусов
Что нужно знать, идя на референдум. Памятка для избирателя
Караник: восстановление мемориалов ВОВ обеспечит сохранение исторической памяти
ФОТОФАКТ: Руководители Совета безопасности и Минобороны возложили цветы к монументу Победы
В Мозыре открылся офис "ЭкоЛогичного банка". Адрес тот же, а что с услугами?
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Референдум по Конституции Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.