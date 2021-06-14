Рунец: западные политики считают нормой нагло вмешиваться в дела Беларуси, но не видят своих проблем

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные политики считают для себя нормой нагло и бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела нашей страны и абсолютно не замечают проблем в своих государствах. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

"В последнее время наша страна столкнулась с беспрецедентным политическим и экономическим давлением со стороны ряда европейских государств. Почему-то отдельные политические деятели этих государств считают для себя нормой нагло и бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела нашей страны, при этом абсолютно не замечая проблем, существующих рядом с ними", - отметила сенатор.

По ее мнению, под лозунгами демократии и свободы Запад пытается расколоть наше общество, навязать свои ценности и правила поведения. "Разве политика экономических санкций является проявлением заботы о нашем человеке? Ситуация с компанией "Белавиа" показала, что никто из западных политиков даже и не подумал о двух тысячах сотрудников авиаперевозчика и их семьях. Убеждена, что сегодня от единения всех белорусов зависит будущее нашей страны и ее экономическое развитие. Только вместе можно эффективно противостоять различным внешним и внутренним вызовам. Мы должны помнить, что мы - белорусы и Родина у нас одна", - резюмировала Татьяна Рунец.-0-