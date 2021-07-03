Русакович: Беларусь заняла достойное место в мировом сообществе

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заняла свое достойное место в мировом сообществе, заявил корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Андрей Русакович.

"Национальный праздник является важнейшим торжественным мероприятием любой страны, это значимый элемент государственности, исторического пути, идентичности народа, его достижений. День Независимости Беларуси неразрывно связан с героической историей нашей Родины, становлением и укреплением ее независимости, суверенного пути развития", - отметил сенатор.

По его словам, в нынешнем году дата 3 июля приобретает особое значение: наша страна вступает в четвертое десятилетие независимости.

"За 30 лет суверенного развития сделано многое. Белорусское государство заняло свое достойное место в мировом сообществе. Народ Беларуси занят созидательным трудом, развивается социально-экономическая и политическая база государства, продвигается конституционная реформа, укрепляются интеграционные отношения с Россией и другими странами. Все это реализуется в сложных внутри- и внешнеполитических условиях, - отметил Андрей Русакович. - Резко возросли вызовы и риски, связанные с пандемией, усилением конкуренции и противостояния между государствами, сложностями развития экономики, ограничительными мерами коллективного Запада в отношении Беларуси. Убежден, что все сложности и проблемы будут преодолены, мы выйдем на новый уровень развития государственности, общества, экономики, безопасности. Единство и созидательная энергия нашего народа в достижении этой цели вне зависимости от политических предпочтений являются прочным фундаментом успеха".-0-