Русакович: для реализации союзных программ Беларуси и России необходимо принять около 400 документов

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Для реализации утвержденных 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства 28 союзных программ Беларуси и России необходимо будет принять около 400 документов. Об этом сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Андрей Русакович сегодня во время экспертной сессии "Российско-белорусские отношения в 2021 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции", передает корреспондент БЕЛТА.

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