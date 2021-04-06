Русакович об опросе жителей Литвы: в общественном мнении обозначена тревожная для страны тенденция

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Андрей Русакович, комментируя данные опроса среди жителей Литвы, проведенного Вильнюсским институтом политического анализа, сообщил корреспонденту БЕЛТА, что в нем обозначена достаточно тревожная для страны тенденция.

"Данные опроса в каком-то плане и неожиданные, и ожидаемые, - сказал Андрей Русакович. - В плане ожидаемости я хотел бы подчеркнуть, что эти данные отражают тенденцию общественного мнения в Евросоюзе, которое критически оценивает политику как на национальном уровне, так и на уровне ЕС, направленную на противодействие пандемии, а также в отношении дальнейшего развития общества, экономики, социальной сферы. В этом плане есть определенное разочарование. Эта тенденция наблюдается не только в Литве, здесь она, пожалуй, более четко обрисована, потому что все-таки Литва испытывает в том числе и внутренние проблемы".

По словам сенатора, доказательство тому - отток населения, наличие проблемных регионов в Литве и другие вопросы, связанные с экономическим и социальным развитием. "В том числе и снижение экономического развития в последний год. В общественном мнении это критическая тенденция по отношению к проводимой внутренней и внешней политике. И она наблюдается, подчеркиваю, во многих странах ЕС, - отметил он. - То, что неожиданно, на мой взгляд, - очень четко проявилось такое направление оценок, так как это был открытый опрос и не было заготовленных ответов. Это подчеркивает, что у определенной части населения сложился и укрепился критический подход, который может повлиять на политическую ситуацию в самой Литве, на общественную поддержку действующего руководства страны".

Резюмируя, Андрей Русакович добавил: "Здесь нет особых неожиданностей, но тенденция для Литвы обозначена достаточно тревожная".

В опросе, проведенном 7-30 ноября 2020 года, участвовали более 1 тыс. жителей Литвы. Погрешность результатов не превышает 3,4%.

В результате анализа выявлены следующие нарративы: COVID-19 развалил систему здравоохранения в Литве, COVID-19 используется для манипуляции, чтобы управлять обществом, у Литвы нет самостоятельной внешней политики, литовская образовательная система закладывает неправильные ценности, развал СССР ничего хорошего не принес, НАТО забирает у стран-членов деньги, которые лучше бы потратить на социальную сферу.

С утверждением, что "Литва напрасно ссорится с Беларусью и Россией, поскольку плохие отношения принесут нам экономический ущерб", согласны 66% участников опроса, а больше половины (54%) убеждены, что "у Литвы нет самостоятельной внешней политики - все диктует Брюссель (ЕС)", 32% считают, что внешней политикой Литвы управляет Вашингтон.

Многие опрошенные выражают ностальгию по советскому прошлому. Больше всего люди вспоминают экономическую безопасность.-0-