Русакович: референдум должен дать новый импульс для развития Беларуси

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Предстоящий референдум по изменениям в Конституции Беларуси должен дать новый импульс для развития страны. Об этом заявил заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович сегодня во время видеомоста между Минском и Москвой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается республиканского референдума - это внутриполитическое событие, важное прежде всего для Беларуси, - сказал парламентарий. - Это наш внутриполитический вопрос. Конечно, наверное, коллеги из соседних государств проявят к нему интерес, но прежде всего - это важное направление нашей политической реформы, реформы нашей государственности".

"Поэтому он должен быть проведен в соответствии с национальным законодательством и дать новый импульс развитию Беларуси, в том числе развитию Союзного государства", - отметил Андрей Русакович.

В свою очередь председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков констатировал, что складывающаяся международная обстановка в какой-то мере влияет на предстоящий референдум. "Что касается референдума, то, конечно же, эта ситуация влияет и на это важнейшее политическое событие. Но мне кажется, что здесь, наверное, пытается в информационном плане больше работать так называемая беглая оппозиция, нежели игроки большой политики", - указал Сергей Рачков.-0-