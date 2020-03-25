Рush-уведомления об отключениях услуг ЖКХ уже получают 7 тыс. белорусов

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система избранных адресов портала 115.бел востребована у 23% активных пользователей ресурса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома".

"Это одно из наших основных новшеств. Им пользуются 7 тыс. человек - это 23% от общей базы активных пользователей, состоящей из 30 тыс. человек", - сказала начальник отдела маркетинга Оксана Головацкая.

Система избранных адресов представляет собой возможность сохранить на портале до пяти адресов, по которым граждане будут получать push-уведомления о плановых и аварийных отключениях услуг ЖКХ. Это очень удобно для тех, кто хочет контролировать не только свой дом, но и дома, где проживают близкие родственники (в том числе в других регионах). По указанным адресам приходят уведомления об отключении/включении отопления, прекращении оказания услуг, отключениях на длительный период, например при замене лифтового хозяйства. К тому же вся информация об этом отражена на карте района, города или всей республики.

В разработке функционал еще одной новинки - скоро у граждан появится возможность заказывать платные бытовые услуги через службу 115. Рассматриваются такие услуги, как квартирный ремонт, разноплановые работы у проверенных подрядчиков с предоставлением единой и обязательной гарантии на работы от лица сервиса. "Есть организационные и технические вопросы, которые мы решаем", - отметила Оксана Головацкая.-0-