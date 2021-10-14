Руслан Алехно: в России меня воспринимают как белорусского артиста, и я горжусь этим

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский певец Руслан Алехно в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ заявил, что, несмотря на построенную в России карьеру, остается белорусским артистом и гордится этим, сообщает БЕЛТА.

Руслан Алехно рассказал, что уже 16 лет живет в России. Наверное, из-за этого на родине его воспринимают как российского артиста, приезжающего в Беларусь на гастроли. Однако это, по словам певца, стереотип.

"Я остаюсь белорусским артистом, представляю культуру страны на территории другой страны - России. Я являюсь белорусским артистом, не стесняюсь этого и никогда не стеснялся. Наоборот, даже гордился. И меня воспринимают в России как белорусского артиста", - сказал Руслан Алехно.-0-

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