Русый: обновленный Основной закон станет Конституцией будущего

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный Основной закон станет Конституцией будущего. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос ведущего рубрики "Сенат", почему некоторым странам не нравится белорусский путь и выбранная стратегия, Михаил Русый подчеркнул, что после шестого Всебелорусского народного собрания подтвердилась правильность выбранного пути, который утвердил глава государства, начиная с 1994 года. Сенатор задал риторический вопрос: "Кому выгодно иметь маленькое государство, которое производит каждый десятый трактор, каждый третий большегрузный автомобиль, занимает 2-3-4-е места в мировом экспорте сыра, масла, сухого молока, которое имеет треть поставок калийных удобрений? Такое государство многим не нравится".

По его мнению, сама Конституция (каждое слово, каждая фраза) весьма важна для жизни и развития страны. Михаил Русый убежден, что Конституция 1994 года состоялась: "Это Конституция развития, становления государственности. Та Конституция была под сильную личность, под сильного Президента".

"Сейчас другие обстоятельства, другие реалии, условия. Поэтому Конституция предусматривает расширение народовластия через Всебелорусское народное собрание. В проекте прописано, что каждый гражданин, который считает, что его права нарушены, в рамках Конституции имеет право обратиться в Конституционный суд. Изменены функции и перераспределены полномочия между Президентом и правительством, расширены полномочия местных органов власти. Но одно из самых главных направлений - в Конституции прописаны социальные гарантии наших людей. Гарантированы все права и свободы граждан на медицинское обслуживание, на социальные пособия и выплаты там, где потребуется, на обучение и работу. Поэтому я полагаю, что это для наших внуков, детей. Это Конституция будущего", - сказал Михаил Русый.

Он обратил внимание и на тот факт, что в проекте прописано: с территории страны не будет допущено агрессии. "Мы себя защищать будем, а с нашей стороны агрессии не будет. То есть страна миролюбивая", - подчеркнул председатель Постоянной комиссии.

Михаил Русый поделился, что участвовал во многих диалоговых площадках, встречался с трудовыми коллективами "Люди досконально прочли проект Конституции. И полагаю, что однозначно поддержаны будут те направления, которые изложены в проекте, который вынесен на референдум", - убежден парламентарий.-0-