Русый: приемы граждан нужны, чтобы выслушать каждого и помочь

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приемы граждан нужны, чтобы выслушать каждого и помочь. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый. Сегодня он принял пять человек. Большинство из поднятых вопросов касались земельных отношений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам приема, Михаил Русый отметил, что многие вопросы, с которыми обращаются люди, могли бы решить местные власти. "На приемах граждан всегда нужно внимательно выслушать и помочь человеку там, где возникли вопросы по той или иной ситуации. Для членов Совета Республики как законодателей это как раз возможность увидеть те недоработки и упущения, которые имеются. И мы внимательным образом изучаем это направление", - сказал он.

Михаил Русый обратил внимание, что в настоящее время на рассмотрении у парламентариев находится Земельный кодекс. Прошла встреча с руководством Государственного комитета по имуществу. Наработаны конкретные предложения в части отвода и изъятия земель, другим земельным вопросам.

Председатель Постоянной комиссии добавил, что вольная трактовка закона приводит к тому, что люди сталкиваются с проблемами, связанными с земельными участками. В то же время каждый должен понимать: участок отводится под конкретную цель, есть его площадь, от начала и до конца должно контролироваться строительство. "Надо разъяснять людям все эти вопросы, - подчеркнул сенатор. - Например, много пустующих участков в садоводческих товариществах. Но люди об этом мало знают, надо доводить до них эту информацию: кто желает - берите. Даже в деревнях вокруг крупных городов есть пустующие участки. Поселится человек - оживает деревня. И люди из города едут в деревню, создают свое дело, ведут хозяйство - кто-то разводит рыбу, кто-то гусей и так далее. Каждый находит свой сектор".

Фото Совета Республики

Во время приема одна из жительниц Минска обратилась с просьбой посодействовать в получении земельного участка на своей малой родине, в 18 км от столицы, на льготных условиях для дальнейшего строительства дома. Михаил Русый разъяснил женщине, что она имеет право получить землю на общих основаниях. Самый лучший вариант - дачный участок. Председатель постоянной комиссии детально пояснил, как можно его получить. Еще один минчанин попросил о помощи в разделении земельного участка. Михаил Русый пообещал, что к ситуации подключится Государственный комитет по имуществу, специалисты которого выедут на место и детально во всем разберутся.-0-