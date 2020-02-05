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Общество
05 февраля 2020, 11:05

Русый против гигантомании с созданием новых предприятий в регионах

Михаил Русый
Михаил Русый

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА высказался против гигантомании с созданием новых предприятий в регионах.

Темой заседания в этот раз стало выполнение поручений главы государства об ускоренном развитии 11 городов и районов с численностью населения 80 тыс. человек и более - "11 центров притяжения. Региональные драйверы роста". "Здесь есть людской ресурс, есть прекрасная инфраструктура: и транспортная, и логистическая, и торговая, и промышленная", - отметил Михаил Русый, уделив особое внимание тем мощным предприятиям, которые работают в этих районах и позволяют им создать основу для выполнения показателей ускоренного развития. Однако не стоит рассматривать обособленно и сопредельные территории. Людям там нужны рабочие места, но подход при их создании должен быть разумным. "У нас же сразу гигантомания - надо какое-то предприятие. Вопрос: а кто работать будет? Возить из городов? Нехорошо, - констатировал сенатор и предложил задействовать ресурс предприятий, о которых упомянул ранее. - Они должны там создать свои подразделения с высокопроизводительными рабочими местами".

В качестве примера он привел совхоз-комбинат "Заря" Мозырского района. Предприятие построило два свиноводческих комплекса, молочно-товарные фермы в соседнем Наровлянском районе. "Передали туда свои технологии, и в самое короткое время Наровлянский район стал точкой притяжения рабочей силы. Есть места, заработная плата, условия для жизни", - сказал Михаил Русый. Параллельно важно развивать сферу переработки, агроэкотуризм, добавил он.

В Беларуси для развития регионов создана необходимая законодательная база, реализуется ряд государственных программ. Парламентарии анализируют, с какими проблемами сталкиваются на практике местные власти. По словам Михаила Русого, помехой зачастую становятся незначительные вопросы, вроде излишней забюрократизированности при продаже пустующих зданий. "Надо совместно отрабатывать подходы и снимать эти препоны", - подчеркнул сенатор.-0-

Новый выпуск проекта "Экспертная среда" - "11 центров притяжения. Региональные драйверы роста" - смотрите здесь.

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