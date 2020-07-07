Русый: работа с обращениями граждан помогает изучать и улучшать правоприменительную практику

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа с обращениями граждан помогает парламентариям изучать и улучшать правоприменительную практику на местах. Такое мнение журналистам высказал председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

Сенаторы практикуют различные формы работы с обращениями граждан, в том числе с выездом на места. Кроме того, выстроена система контроля за исполнением принятых решений. "Если местные власти указали определенный срок, то к этому времени сенаторы приедут и посмотрят, что сделано и насколько качественно", - отметил Михаил Русый. Такой подход дополнительно дисциплинирует исполнителей, а для сенаторов служит своего рода учебой по практике применения закона. Кроме того, это позволяет пресекать случаи, когда принятые законы на местах трактуют несколько по-другому. "Когда рассматриваешь вопрос на месте, то можешь подсказать специалистам, как действовать, чтобы впредь подобных ошибок не было", - добавил парламентарий.

Михаил Русый напомнил, что в Беларуси уже предприняли определенные шаги, чтобы повысить качество нормативных правовых актов. Так, парламентарии перешли на пакетный принцип, когда одновременно с законопроектом готовятся все остальные документы, обеспечивающие механизм его реализации.

Эффективным инструментом для совершенствования законодательства сенатор назвал приемы граждан и прямые телефонные линии. С начала года в Совет Республики поступило более 500 обращений, есть среди них и повторные. Председатель комиссии пояснил, почему люди вынуждены несколько раз поднимать свой вопрос. "Человеку всегда надо давать аргументированный ответ, а если есть необходимость, то пригласить и рассказать лично, побывать на месте. Тогда вопросы снимаются. Если решение принято, то его исполнение должно быть доведено до логического конца. Когда этого нет, возникают повторные обращения", - считает он.

Сегодня Михаил Русый провел в Совете Республики прямую телефонную линию. За два часа сенатору поступило 18 вопросов из различных регионов.-0-