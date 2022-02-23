Русый: с удовольствием отдал свой голос за Конституцию будущего

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С удовольствием отдал свой голос за Конституцию будущего. Об этом заявил сегодня журналистам на участке для голосования №5 Минска председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Белорусской аграрной партии Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это одна из форм высшей степени демократии, когда человек может проголосовать не в один день, загнанный во временные рамки, а свободно все продумать и решить заранее. С удовольствием отдал свой голос за Конституцию, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, будущее наших детей и внуков", - отметил Михаил Русый.

По его словам, новая редакция Основного закона добротная, стабильная, включает социальные гарантии. "Это народный проект, который прошел мощное обсуждение на диалоговых площадках, в трудовых коллективах. Он подготовлен как итог всех прозвучавших наработок, подходов, разных мнений. Люди идут голосовать за свой проект, - констатировал председатель Постоянной комиссии. - Я провел десятки диалоговых площадок, несколько десятков встреч в различных коллективах - с педагогами, медиками, на крупных заводах, предприятиях, в агропромышленном комплексе - у людей высочайшая заинтересованность, неподдельный интерес и толковые предложения".

"От Белорусской аграрной партии мы направили около 580 представителей в качестве членов участковых комиссий. Хочу отметить, что они очень активно работают. По имеющейся информации по областям и столице, все сделано для того, чтобы люди могли спокойно и комфортно посмотреть, определиться, нет никакого давления. Наблюдается высокая активность, особенно в регионах. Каких-либо замечаний нет. Наблюдателям никто не мешает, как и гражданам высказать свою волю", - обратил внимание председатель партии.

"Это Конституция будущего, Конституция уверенности, и мы ее поддержим", - заключил Михаил Русый.-0-