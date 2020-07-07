Рузов: строить и созидать тяжелее, чем крушить

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ломать и крушить легче, гораздо тяжелее строить и созидать. У меня вызывает удивление, когда я читаю высказывания известных людей страны в соцсетях, призывающие к дестабилизации обстановки в Беларуси, заявил корреспонденту БЕЛТА продюсер и композитор Вадим Рузов.

"Я композитор, музыкант. Никогда не состоял не в каких политических партиях, всегда старался держаться вне политики. Но то, что сейчас происходит в стране, меня очень беспокоит", - сказал Вадим Рузов.

По его словам, в предвыборный период ленты социальных сетей и информационный поток порой не всегда настраивают на позитив и вызывают положительные эмоции. "Оба моих деда - военные и прошли всю войну. Много родственников сражались за Родину и погибли, прошли через концентрационные лагеря. Стремление многих политиков исказить то, что было, или же вообще не говорить об этой страшной трагедии, в которой погибло столько безвинных людей, просто не укладывается в голове", - отметил композитор.

Вадим Рузов подчеркнул, что для страны важно сохранить память о героизме предков и передать ее потомкам. "О подвиге советского солдата надо говорить, об этом надо снимать кино, писать книги, рассказывать с экрана телевизора и в сети. Надо открывать новые и реставрировать старые памятники. Не забывать того, что происходило в Брестской крепости, Минской Яме, Тростенце, Бабьем Яру в Киеве и многих других местах. Поэтому то, что делает руководство нашей страны, действительно важно. Открываются новые обелиски и мемориалы, страна празднует День Независимости, создается праздничная позитивная атмосфера, преображается Минск. Ведь лучше созидать, а не разрушать", - заявил он.

Композитор вспомнил, как в 2005 году в качестве члена жюри от Беларуси его пригласили в Киев на международный песенный фестиваль. "Мы отправились на Крещатик за сувенирами. Выйдя из метро, внезапно оказались в самой гуще майданной жизни. Толпы людей с оружием с одной стороны Крещатика и шеренга вооруженных людей из спецслужб с другой занимали всю проезжую часть. Это были десятки тысяч людей. Шеренга растянулась на весь Крещатик. Под крики толпы мы с трудом пешком вернулись обратно в гостиницу. Никому не пожелаю столкнуться с этим, - добавил Вадим Рузов. - Среди моих друзей и знакомых нет людей, которые бы хотели, чтобы такое происходило у нас в стране. Ломать и крушить легче. Гораздо тяжелее строить и созидать. Поэтому вызывает удивление, когда я читаю высказывания известных людей страны в соцсетях, призывающие к дестабилизации обстановки в Беларуси. Возможно, эти посты размещены отнюдь не бескорыстно. Творческий человек не должен быть политически ангажирован".-0-