Рыбу нельзя ловить во время грозы и вблизи линий электропередачи - БООР

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество охотников и рыболовов напоминает: запрещается ловить рыбу во время грозы и в охранных зонах линий электропередачи, сообщает БЕЛТА.

"Следует не только соблюдать правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, но и принимать необходимые меры предосторожности для сохранности жизни и здоровья. Категорически запрещается ловить рыбу во время грозы, так как вода - отличный проводник электрического тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе до 100 м. Нередко она бьет в берега. Поэтому во время грозы необходимо подальше отойти от берега, нельзя купаться и ловить рыбу, укрываться под деревьями", - сказали в БООР.

Кроме того, в охранных зонах линий электропередачи запрещается ловить рыбу и других водных животных, устраивать площадки для игр, костры, стоянки транспорта, палаточные городки, запускать воздушных змеев, набрасывать на провода леску удилища, посторонние предметы. Нельзя влезать на опоры линий электропередачи, повреждать арматуру, изоляторы. "Охранной зоной линий электропередачи является воздушное и водное пространство по обе стороны от крайних проводов. Для воздушных линий напряжением до 1 кВ она составляет 2 м, 6-10 кВ - 10 м, 35 кВ - 15 м, 110 кВ - 20 м", - пояснили в БООР.

Чаще всего рыбаки используют телескопические удочки, длина которых может быть более 6 м. Примерно таково и расстояние от проводов до земли. Если удилище или леска приближаются недопустимо близко к проводам или прикасаются к ним, под воздействием электрического тока оказывается не только человек, держащий удочку, но и люди рядом. Опасен может быть токопроводящий материал, из которого сделана удочка, а влажность и близость воды могут усилить воздействие электрического тока на человека.

"При переходе или передвижении на лодке под проводами высоковольтных линий необходимо предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения на недопустимо близкое расстояние", - подчеркнули в БООР.-0-