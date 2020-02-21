Рынок автозапчастей: изменения в 2020 году

Начиная с 2015 года эксперты с особым интересом следят за рынком автомобильных запчастей Беларуси. Он по-прежнему сильно зависит от экспорта, а крупные отечественные предприятия демонстрируют невысокую производительность труда.

В ключевых особенностях отечественного рынка решили разобраться эксперты онлайн-площадки для покупки и продажи автомобильных запчастей Vehicle.by.

Итоги 2019 года

Согласно статистическим показателям, большая часть запчастей отечественного рынка имеет импортное происхождение. При этом многие автозапчасти в Беларуси по-прежнему представлены контрафактом и подделками. Самые крупные дистрибьюторы также занимаются розничными продажами. Экспорт развит слабо. Вот ключевые особенности отечественных компаний по производству автозапчастей:

Предприятия рассказывают о росте выручки. Это обусловлено не столько наращиванием объемов выпуска, сколько ростом стоимости конечных изделий;

Значительная часть запчастей отечественного производства реализуется под именами иностранных брендов;

В основном производятся запчасти таких категорий: тормозная система, сцепление, выхлоп.

Как отмечают эксперты, автолюбители по-прежнему отдают предпочтение запчастям с вторичного рынка. Неоригинальные запчасти пользуются большей популярностью, так как покупателю проще подобрать нужную для ремонта деталь. Более того, она обходится дешевле оригинала, так что разница в ценах может составлять от 25 до 200%. Суммарная стоимость проданных на вторичном рынке запчастей за 2019 год еще определяется.

Как меняется торговая среда

По словам экспертов, минувший год для отечественного рынка автомобильных комплектующих оказался примерно таким же, как и 2018-й. Наблюдалась стабилизация цен и медленный рост отечественного производства. Рынок ярко демонстрирует особенность размывания каналов дистрибуции. Такое происходит, когда оригинальные запчасти попадают на независимый рынок через цепочки сторонних поставщиков. Подобные процессы наблюдаются практически во всех странах СНГ.

При этом Восточная Европа демонстрирует наиболее впечатляющий рост e-сегмента, то есть торговли запчастями через интернет. Данный способ торговли ускоряет размывание каналов дистрибуции и способствует динамичному, иногда непредсказуемому росту рынка.

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