Рыженков: голос каждого участника ВНС будет услышан

25 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Голос каждого участника Всебелорусского народного собрания будет услышан. Такое мнение сегодня на собрании участников VI Всебелорусского народного собрания от Гродненской области высказал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи подвели итоги работы региона в минувшую пятилетку, а также обсудили планы социально-экономического развития области на ближайшие пять лет. Еще одной темой стали предложения от региона на VI Всебелорусское народное собрание.

"Сегодняшний форум - одно из важнейших событий в подготовке ко Всебелорусскому народному собранию в регионе. Он венчает собой все, что было накоплено на диалоговых площадках в области. Есть на что опереться в работе, кроме того, часть ваших предложений уже учтена при разработке программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы", - отметил Максим Рыженков. Он подчеркнул, что конструктивная работа, предложения - показатель неравнодушного отношения людей к своему предприятию, району, области и стране в целом.

"Президент ждет от вас искреннего, откровенного разговора по любым вопросам, конструктивной работы. Будьте уверены: от участия, от голоса каждого из вас много зависит. Причем не только на Всебелорусском собрании, но и в повседневной жизни. Свой авторитет вы должны использовать и в том, чтобы открывать людям глаза на происходящее", - обратился к участникам Максим Рыженков.

В работе собрания также приняли участие заместитель премьер-министра Александр Субботин, министр экономики Александр Червяков, а также представители депутатского корпуса, исполнительной власти региона.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. Гродненскую область представят 310 человек.-0-