Рыженков: "Минская смена" выстроит диалог молодежи и старшего поколения по госуправлению

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый проект "Молодежной смены" является элементом диалога креативной и активной молодежи и старшего поколения, органов госуправления. Об этом заявил сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков на открытии проекта "Минская смена" в Академии управления при Президенте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы не только приобщитесь к реализации проектов и почувствуете себя нужными стране в конкретных видах деятельности, но и пронесете по жизни завязанные здесь отношения дружбы и взаимопонимания. Это останется с вами на долгие годы, - обратился к молодежи Максим Рыженков. - Тем более вы из разных вузов, будете работать в разных направлениях - очень важно иметь такой пласт друзей и знакомых, на которых можно будет опереться".

Он подчеркнул, что сам лично видит в молодежи большой потенциал, раскрыть который можно только в диалоге. "Для меня ваши будущие проекты - кусочки диалога молодежи и старшего поколения по поводу реализации тех или иных инициатив на благо Родины", - сказал Максим Рыженков.

Он отметил, что в реализации "Минской смены" активно участвует Мингорисполком, Академия управления при Президенте, где можно набраться практического опыта государственной работы. Интерес госорганов в таком проекте велик: вложив в студентов чуть больше, чем просто знания и навыки по профессии (например, будет обучающий модуль по управленческим навыкам), город, страна получит более конкурентных, подготовленных специалистов.

"Планируем, что наше с вами сотрудничество на этом не закончится. Каждого из вас будем держать на карандаше, узнавать получше, - добавил Максим Рыженков. - И постараемся сделать все, чтобы, участвуя в проекте, вы не разочаровались".

Проект "Минская смена" направлен на развитие и поддержку различных форм самореализации молодежи, изучение запросов и выявление ценностных ориентаций студенчества, активное вовлечение молодых людей в систему общественных отношений и сотрудничество с органами местного самоуправления, представителями бизнеса, учреждениями образования столицы. Также это еще один способ выявления лидеров и формирования потенциального кадрового резерва.

Участвуют в проекте учащиеся 2-3 курсов столичных вузов, в том числе иностранные студенты, - всего 47 ребят, которые прошли отборочные этапы. На протяжении семи месяцев они будут проходить необходимую подготовку и разрабатывать инновационные проекты по основным направлениям жизнедеятельности города с учетом задач и целей социально-экономического развития Беларуси и Минска на 2021-2025 годы.

Сегодня каждому участнику было вручено проектное задание. А также прошли психологические тренинги на умение работать в команде, лекции по темам проектного менеджмента и бизнес-планирования, семинарские занятия и диалоговая площадка с участием почетных гостей. Среди них начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова, первый секретарь горкома БРСМ Роман Бондарук, ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович и преподаватели, представители других учреждений образования, администраций районов города.

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