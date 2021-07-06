Рыженков: программа возрождения чернобыльских районов нацелена на создание комфортных условий для людей

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 6 июля 2021
Минск Малооблачно +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:34 Белорусские пятиборцы выиграли серебро чемпионата Европы в мужской эстафете Спорт
18:34 В МИД заявили о решении сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в Беларуси Политика
18:29 Экипаж Сергея Вязовича выиграл заключительный этап ралли "Шелковый путь" Спорт
18:23 Житель Барановичей приговорен к 2,5 года ограничения свободы за оскорбление сотрудника ГАИ Происшествия
18:19 В Беларуси 23 тыс. человек имеют положительный ВИЧ-статус Общество
18:19 Областные соревнования "Сильнейший пожарный" прошли в Минске Регионы
18:14 Десять пинчан приговорены к лишению свободы от 4 лет до 5,5 года за участие в массовых беспорядках Происшествия
18:10 В Беларуси создаются фонды развития строительной отрасли Президент
18:07 Техрегламент ЕАЭС на магистральные трубопроводы вступил в силу Экономика
18:03 В Полоцке вынесли приговор водителю за смертельное ДТП Происшествия
18:00 Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдонского турнира Спорт
17:56 МТЗ планирует наладить долгосрочное сотрудничество с Грузией Экономика
17:53 Национальная экспозиция Беларуси представлена на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге Экономика
17:48 В Минске задержали серийного похитителя велосипедов Происшествия
17:45 Старинную винокурню в Дрогичинском районе выставили на торги за Br29 Регионы
17:39 В Минске задержаны двое мужчин за незаконное пикетирование в День Независимости Происшествия
17:35 Отраслевой профсоюз зафиксировал достаточный запас СИЗов в медучреждениях Общество
17:29 Войска связи приступили к проведению контрольного занятия по тактико-специальной подготовке Общество
17:22 В Киеве "заминировали" здание горсовета и потребовали выкуп в размере 0,5 биткоина В мире
17:16 Прокуратура Минска опротестовала незаконные решения призывных комиссий Регионы
17:13 В Абхазии во время шторма мать с детьми унесло в море - погиб ребенок В мире
17:12 Совершенствование законодательства о садоводческих товариществах обсудят в Палате представителей Общество
16:57 Хуберт Гуркач пробился в 1/4 финала Уимблдона Спорт
16:50 Пенсионер утонул в мелиоративном канале в Ляховичском районе Происшествия
16:49 У курсантов МЧС началась производственная практика Общество
16:47 В Витебской области количество интернет-магазинов за 5 лет выросло почти вдвое Регионы
16:43 Нарушения пропускного режима и требований пожарной безопасности выявлены в детсадах и школах Гомельской области Регионы
16:26 Рыженков: программа возрождения чернобыльских районов нацелена на создание комфортных условий для людей Общество
16:26 Житель Слонима задержан за оскорбительные комментарии в адрес представителя власти Происшествия
16:22 МБРР направил на капремонт и модернизацию двух школ в Лепельском районе 1,14 млн евро Регионы
Все новости
Все новости
Общество
06 июля 2021, 16:26

Рыженков: программа возрождения чернобыльских районов нацелена на создание комфортных условий для людей

Максим Рыженков
Максим Рыженков

6 июля, Брагинский район /Корр. БЕЛТА/. Новая программа возрождения чернобыльских земель нацелена на создание комфортных условий для жизни людей в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах. На этом сделал сегодня акцент в беседе с журналистами первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков при посещении Брагинского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед правительством и Гомельским облисполкомом стоит задача сформировать программу развития пяти районов чернобыльской зоны, включая Брагинский, напомнил Максим Рыженков. "Поставлены конкретные задачи по строительству жилья, инфраструктуры, благоустройству", - обратил внимание он.

Первый заместитель главы Администрации Президента подчеркнул: чтобы выполнить намеченное, нужно предусмотреть и определенные изменения в законодательстве. Например, касающиеся молодых специалистов, приходящих на работу в пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы.

"Если мы хотим, чтобы эта земля дышала, развивалась, здесь нужно создавать комфортные условия для жизни людей. И это будет учтено в новой программе", - добавил Максим Рыженков. Он обратил внимание, что документ не станет просто набором идей: "Это будут конкретные поручения, где что построить, где что оснастить".

В Брагинском районе Максим Рыженков провел сегодня прием граждан, изучил работу некоторых учреждений, организаций, предприятий.

Так, тему оказания медицинской помощи населению обсудили в Брагинской центральной райбольнице. Мощность учреждения - 93 койки. Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. Участковая больница на 20 коек и поликлиника на 55 посещений в смену есть в Комарине. Также в районе принимают пациентов три амбулатории врача общей практики, 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Как отметил главврач райбольницы Игорь Киреня, учреждение практически полностью укомплектовано кадрами - есть вопрос только по офтальмологу. Постоянно развивается в районе и система диагностики.

Максим Рыженков отметил особое отношение в районе к здоровью людей. "Важно, что в планах есть оснащение современным оборудованием - на базе больницы планируют открыть кабинет КТ, закупить новые автомобили скорой помощи", - уточнил он.

Обратил внимание первый заместитель главы Администрации Президента и на высокий показатель по демографии. "Это говорит о том, что люди здесь хотят жить, сюда готовы приезжать молодые специалисты и оставаться здесь", - считает он.

О перспективах развития сферы лесозаготовки, деревообработки шла речь в Комаринском лесхозе. Как рассказал его директор Александр Дегтярик, в 2018-м здесь появилась новая линия лесопиления. Уже на следующий год вышли на проектные мощности. Сегодня организация работает рентабельно. Продукция постоянно выставляется на продажу через БУТБ.

О том, как организуют в районе культурный и спортивный досуг для сельских жителей, рассказали в Комаринском культурно-спортивном центре. Как было отмечено, здесь к услугам сельчан - один из самых больших спортивных залов района, в котором проводятся различные соревнования, игры, тренажерный зал, библиотека. Праздничные программы, концерты и поздравления готовят творческие сотрудники и коллективы.

Как сообщалось ранее, разработать программу возрождения чернобыльских земель Президент Александр Лукашенко поручил 26 апреля во время совещания в Брагине. Одна из перспективных сфер для развития этих территорий - лесозаготовка и деревообработка. Естественно, будут уделять внимание и сельскому хозяйству, которое занимает значимое место в экономике этих районов. Задача - выработать программу к сентябрю.-0-

Фото Сергея Холодилина

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брагин Рыженков
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Беларуси 23 тыс. человек имеют положительный ВИЧ-статус
Фото из архива Отраслевой профсоюз зафиксировал достаточный запас СИЗов в медучреждениях
Фото из архива Войска связи приступили к проведению контрольного занятия по тактико-специальной подготовке
Фото из архива Совершенствование законодательства о садоводческих товариществах обсудят в Палате представителей
Фото ucp.by У курсантов МЧС началась производственная практика
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 557 пациентов с COVID-19, выписаны 415
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: использование санкций для давления на страну - это шантаж в международном масштабе
"Отсутствие эффекта от санкций" - Головченко назвал главную контрсанкцию Беларуси
Совмин утвердил план работы на II полугодие
АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ в Minsk World! Продавайте старую квартиру и получайте СКИДКУ на новую!
Топ-новости
"Беларусь хотят превратить в отстойник" - Лукашенко высказался о борьбе с нелегальной миграцией на границе
В Беларуси создаются фонды развития строительной отрасли
В МИД заявили о решении сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в Беларуси
Лукашенко о противодействии санкционным мерам: главное - чтобы не пострадал белорусский народ
МИД окажет содействие предприятиям и гражданам с обращениями в международные суды в связи с санкциями
Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдонского турнира
Беларусь и Китай имеют колоссальный потенциал для сотрудничества в сфере образования - Старовойтова
Войска связи приступили к проведению контрольного занятия по тактико-специальной подготовке
За сутки в Беларуси зарегистрированы 557 пациентов с COVID-19, выписаны 415
В Беларуси изменяются требования к размещению наружной рекламы
Совершенствование законодательства о садоводческих товариществах обсудят в Палате представителей
На ЦТ по биологии 100 баллов набрали 76 абитуриентов
До +30°С ожидается в Беларуси 7 июля
Венецианскую комиссию проинформировали о подготовке предложений по изменению Конституции Беларуси
Шпаковский: Литва активно добивалась санкций против Беларуси, а в результате сама от них пострадает
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.