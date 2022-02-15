Рыженков: уроки прошлого позволяют понимать ценность мира и стабильности

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроки прошлого позволяют понимать ценность мира и стабильности, заявил журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков. Сегодня на острове Мужества и Скорби в Минске он почтил память воинов-интернационалистов, которые погибли во время боевых действий в Афганистане, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков

"Сегодняшняя дата - это лишний повод обратиться к временам более чем 30-летней давности. Где-то в преломлении к дню нынешнему, к дню завтрашнему. В свое время Советский Союз входил в Афганистан, чтобы строить эту страну, развивать ее. Наряду с военной помощью оказывалось содействие в развитии экономики, сельского хозяйства, строились дороги, новое производство. Если бы, скажу, нам не мешали, то совершенно другой облик сегодня имел Афганистан, - сказал Максим Рыженков. - Вы знаете, были силы, которые остаются и сегодня, которые взращивали террористов, спонсировали бандформирования, напрямую оказывали финансовую и военную поддержку террористам. Собственно говоря, что помешало нам выполнить до конца тот интернациональный долг, которого ожидали от нас афганцы. И когда мы потом уже видим историю, преломляем ее на сегодня, мы видим, как другие силы туда приходили с желанием подчинить страну себе, создать очаг напряженности, как сейчас модно говорить, - некий управляемый хаос в своих интересах".

Первый замглавы Администрации Президента подчеркнул: советские военнослужащие уходили из Афганистана 30 лет назад с гордо поднятой головой. "Нам не было стыдно за то, что мы делали там. И как драпали из этой страны совсем недавно западная коалиция и их союзники, бросив на произвол судьбы тех людей, кто им поверил, оставив страну разрушенной, погруженной в хаос, бандитизм и так далее, - отметил он. - Поэтому, конечно же, прежде всего это уроки прошлого, чтобы это не повторилось в будущем. Для того, чтобы мы понимали ценность мира, стабильности, безопасности и, самое главное, всегда верили и понимали, что те жертвы наших ребят Афганистане были не напрасными. Сегодняшняя ситуация показывает, что это действительно так".-0-

Воин-интернационалист: мы должны сделать все, чтобы над нашей землей было мирное небо

Фото Оксаны Манчук