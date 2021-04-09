Скоростные поезда "Ласточка" впервые свяжут Москву и Минск с 30 апреля

9 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Скоростной поезд "Ласточка" впервые свяжет Москву и Минск с 30 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "Российские железные дороги".

"На основании представления оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России о поэтапном восстановлении железнодорожного сообщения с Беларусью холдинг "РЖД" и Белорусская железная дорога увеличивают размеры движения пассажирских поездов между странами, - проинформировали в пресс-службе. - С 30 апреля холдинг "РЖД" назначит две пары новых скоростных международных поездов "Ласточка" №717/722 и №721/718 Москва - Минск формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД").

"Ласточки" между Москвой и Минском будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день. Так, поезд №717/722 будет отправляться из Москвы и Минска в 6.20 с прибытием в пункт назначения в 13.10. По пути он будет делать остановку в Смоленске. Поезд №721/718 отправится из двух столиц в 16.00, прибытие - в 22.55, остановки - в Смоленске и Вязьме. В БЖД добавили, что на территории Беларуси данные поезда будут делать остановку в Орше.

"На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда "Ласточка" в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении, где пассажирам будут доступны два класса обслуживания - бизнес и эконом, - отметили в РЖД. - Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника".

Кроме того, российская сторона возвращает в расписание поезд №7/8 сообщением Москва - Брест формирования АО "ФПК", который будет курсировать через день. В первый рейс после длительного перерыва он отправится из Москвы 13 апреля, из Бреста - 14 апреля.

Как сообщалось БЕЛТА, с 13 апреля также возобновят курсирование поезда формирования Белорусской железной дороги: №52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург (ежедневно с 13 апреля из Бреста и с 14 апреля - из Санкт-Петербурга); №4/3 Брест - Москва (через день с 13 апреля из Бреста и с 14 апреля - из Москвы); №302/301 Минск/Гомель - Адлер (раз в четыре дня с 27 апреля из Минска и с 29 апреля - из Адлера). Поезд №2/1 сообщением Минск - Москва, вернувшийся в расписание с 8 февраля и курсировавший через день, с 13 апреля будет ежедневным.

"В поездах дальнего следования, курсирующих в российско-белорусском сообщении, для обеспечения безопасной перевозки действуют противоэпидемические меры обоих государств, - напомнили в РЖД. - Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки. Всем гражданам РФ старше 6 лет для въезда на территорию Республики Беларусь требуется наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19".

Лица, прибывающие в Россию из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее, чем за три дня до даты начала поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.-0-