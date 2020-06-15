Ржевский мемориал советскому солдату планируют открыть 30 июня

15 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Торжественное открытие Ржевского мемориала советскому солдату, который создан при поддержке президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, запланировано на 30 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества со ссылкой на помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского.

"Ожидаемая дата открытия Ржевского мемориала - 30 июня, - сказал Владимир Мединский. - Памятник был готов еще в апреле. Но в связи с эпидемиологической ситуацией мы решили не создавать там столпотворение и поэтому пока держали его закрытым".

Владимир Мединский рассказал, что, несмотря на то, что памятник был закрыт специальным коробом и вся территория была огорожена лентами, 9 мая сотни автомобилей, проезжающих мимо этого мемориала, специально останавливались. "Люди приносили цветы и выкладывали их около заградительных лент, чтобы охрана перенесла их потом к памятнику советскому солдату, - отметил он. - Это было очень трогательно. 30 июня мемориал будет открыт, и, начиная с первого июля, приходите и поклонитесь. Это место удивительной энергетической силы".

Мемориальный комплекс в память о всех солдатах Великой Отечественной войны возведен на месте кровопролитных боев подо Ржевом в Тверской области в 210 км от Москвы возле Новорижского шоссе. Высота бронзовой скульптуры составляет 25 м, она установлена на насыпном 10-метровом холме. Авторами проекта стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Они победили в открытом международном конкурсе, на который было представлено почти 30 заявок.

Мемориал создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Идея была поддержана президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства. Его общая стоимость - 650 млн российских рублей. Из союзного бюджета выделено 200 млн российских рублей, остальные средства - народные пожертвования.-0-