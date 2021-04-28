С 1 мая пенсионерам повысят доплаты за возраст и надбавки на уход

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с увеличением бюджета прожиточного минимума с 1 мая в Беларуси пересмотрели уровень доплат за возраст и надбавок на уход пенсионерам старше 75 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 мая увеличится на 4%: с Br262,87 до Br273,27. Эта величина также будет применяться для исчисления социальных выплат до 31 июля.

Как рассказали в Минтруда, в настоящее время доплата пенсионерам 75-79 лет за возраст составляет Br49,3, а лицам 80 лет и старше - Br65,7. С мая данные выплаты увеличатся до Br51,2 и Br68,3 соответственно.

Кроме того, с Br32,9 в апреле до Br34,2 в мае возрастет надбавка на уход, которая выплачивается пенсионерам, достигшим 80-летия. В структуре пенсии данной категории людей размер доплаты и надбавки с 1 мая составит Br102,5.

В Беларуси более 524 тыс. получателей доплат за возраст и надбавок на уход. Расходы на их финансирование в мае составят почти Br45 млн, а в целом за год - более Br530 млн.

Надбавка на уход установлена с 1993 года, а доплаты за возраст - с 2012-го. Они устанавливаются к пенсии автоматически с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионером возраста 75 или 80 лет, и индексируются ежеквартально с учетом изменения бюджета прожиточного минимума.-0-