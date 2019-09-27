С 1 октября объявления о работе за границей не нужно будет согласовывать с МВД

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 октября отменяется согласование объявлений о трудоустройстве за пределами Беларуси, сообщили БЕЛТА в МВД.

Деятельность по трудоустройству за пределами Беларуси не допускается без получения соответствующей лицензии. Заниматься таким бизнесом вправе только зарегистрированные в Беларуси юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Сейчас, согласно положениям законов "О рекламе" и "О противодействии торговле людьми", запрещаются размещение и распространение в Беларуси информационных или рекламных объявлений о трудоустройстве за пределами страны без их согласования с МВД. Ведомство принимает к рассмотрению объявления, представленные только лицензиатами. "С 1 октября 2019 года обязанность согласовывать информационные (рекламные) объявления о трудоустройстве за пределами Беларуси отменяется в соответствии с положениями указа №326 "О совершенствовании лицензирования", - проинформировали в МВД.-0-