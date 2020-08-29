С 1 сентября все прибывающие в Египет должны иметь сертификат с отрицательным тестом на COVID-19

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 сентября всем туристам, прибывающим в Египет, придется предъявлять сертификат с отрицательным тестом на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 48 часов до момента прибытия в эту страну. От необходимости иметь такую справку освобождены дети до шести лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

В Минспорта обратилось руководство Республиканской ассоциации туристических агентств, а также белорусской турфирмы с просьбой оказать содействие гражданам, которые уже приобрели туры в Египет, в своевременной сдаче требуемого теста. После консультаций и совещаний с руководством Министерства здравоохранения, а также туристической компании достигнута договоренность, что проведение анализов будет организовано в офисе TEZ TOUR по адресу г.Минск, ул.Кульман, 9. Туда будут приезжать специалисты медицинских учреждений столицы и проводить тесты на COVID-19 с выдачей соответствующего сертификата.

Туристы чартеров "АэроБелСервис" будут сдавать тесты в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии по ул.Филимонова, 23, корп. 1. Тесты для туристов будут бесплатными, все организационные хлопоты турфирмы берут на себя. Подобным образом работа должна быть организована и в областных центрах.

По данным Министерства туризма и по делам древностей Египта, с момента постепенного возобновления авиасообщения 1 июля в стране уже отдохнули более 100 тыс. зарубежных гостей. К возобновлению работы было допущено около 600 объектов размещения на условиях 50%-ной заполняемости и соблюдения протоколов эпидемиологической безопасности. Наибольшее количество приезжих составили граждане Беларуси, Украины, Швейцарии, Венгрии и Сербии.-0-