С 5 апреля возобновится регулярное сообщение между Минском и "Великим камнем"

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 5 апреля возобновляется пригородный маршрут регулярного сообщения №2357-ТК между Минском и "Великим камнем", сообщили БЕЛТА в пресс-службе индустриального парка.

Начальная точка маршрута - станция метро "Уручье", конечная - остановка "Административный центр" в индустриальном парке. Рейсы будут осуществляться три раза в день, кроме субботы и воскресенья.

Отправление от "Уручья" в 7.00, 08.20 и 18.20. В обратном направлении с остановочного пункта "Административный центр" можно будет уехать в 07.40, 17.40 и 19.00.-0-