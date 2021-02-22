С белорусским народом бесперспективно разговаривать с позиции силы - Хренин

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/.С белорусским народом бесперспективно разговаривать с позиции силы, заявил министр обороны Виктор Хренин во время торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"События прошедшего года - попытки разрушить устои государства - еще раз подтвердили тезис о том, что сильное государство должно уметь защищаться. И мы показали всему миру, что Беларусь готова с неуклонной твердостью и решительностью отстаивать свои национальные интересы, и если потребуется - то с оружием в руках, - сказал Виктор Хренин. - Патриотизм и готовность выполнить свой воинский долг, профессионализм военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, подтвержденный результатами участия армии в ходе разнообразных мероприятий международного формата, учений и результатов боевой подготовки, - свидетельство тому, что мирный труд и созидательное развитие надежно защищены".

Министр отметил, что на протяжении всего ХХ и начала ХХI веков белорусский народ неоднократно проверялся на прочность и всегда с честью выходил победителем. "С белорусским народом нельзя разговаривать с позиции силы, ведь это абсолютно бесперспективно. Мы - мирные люди, и для нас нет большей радости, чем спокойно жить и трудиться на родной земле. Наша страна никогда не была и не будет агрессором, источником зла и насилия. Но мы никому не позволим покушаться на стабильность в общем белорусском доме. Армия белорусского народа во все времена являлась надежным гарантом обеспечения суверенитета, независимости, конституционного строя и территориальной целостности, а ее военнослужащие-патриоты - примером доблести и чести", - подчеркнул он.-0-