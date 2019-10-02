С благодарностью и любовью: Неделя матери пройдет в Беларуси с 8 по 14 октября

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 8 по 14 октября 2019 года в Беларуси пройдет Неделя матери, которая будет наполнена яркими запоминающимися событиями, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Ежегодно 14 октября в Беларуси отмечается День матери, когда мы отдаем дань уважения всем матерям нашей страны и их благородному труду. Мероприятия недели призваны поддержать традиции бережного отношения к женщине, укрепить семейные устои, подчеркнуть значение в нашей жизни главного человека - матери", - отметили в Минтруда.

Одним из основных событий недели станет республиканский финал конкурса "Семья года", который состоится 12 октября.

Во всех областных, городских, районных исполнительных комитетах в эти дни пройдут торжественные приемы, награждения Орденом Матери многодетных матерей, чествования матерей из многодетных, приемных, опекунских семей, матерей, воспитывающих детей-инвалидов.

Также запланированы круглый стол "Семейное чтение как фактор воспитания подрастающего поколения", на котором будут вручены премии по итогам республиканского конкурса "Крепка семья - крепка держава"; тематические выставки, праздничные концерты, конкурсы детских рисунков и творческих работ, благотворительные акции, циклы передач и программ, посвященных повышению престижа семьи в обществе, осознанному родительству, полезные встречи и консультации медиков по вопросам охраны здоровья женщин и детей и многое другое.

Во время республиканской профсоюзной акции "Поздравим маму вместе!" каждый желающий сможет заполнить и отправить красочную открытку для мамы. Будут звучать напоминания о том, как важно сказать слова признательности и любви самому дорогу человеку, который подарил тебе жизнь.-0-